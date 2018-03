Celnicy z Warszawy ujawnili przemyt. 2 kg rafy koralowej w bagażu turystki

O sprawie poinformowała Anna Szczepańska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. W komunikacie napisała, że funkcjonariusze Działu Granicznego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie odkryli w bagażu turystki 19 sztuk rafy koralowej o łącznej wadze 2 kg. Okazała się, że kobieta przywiozła nietypową pamiątkę z archipelagu Malediwy.

Niewiedza turystów

Szczepańska podkreśliła, że „dla podróżnych powracających z egzotycznych podróży, takie „pamiątki z plaży” są powodem wielu nieprzyjemnych sytuacji”. „Nieświadomość oraz niewiedza turystów prowadzi często do naruszenia przepisów dotyczących przewożenia przez granicę Unii Europejskiej okazów należących do gatunków zagrożonych wyginięciem. Osoba która dokonała nielegalnego przywozu lub usiłowała dokonać nielegalnego wywozu okazu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat” – dodaje rzecznik Izby.

Rafy zagrożone wyginięciem

W komunikacie podkreślono, że rafotwórcze koralowce są zagrożone wyginięciem, więc tym samym podlegają ochronie gatunkowej. „Rafy koralowe to jedne z najstarszych organizmów – istnieją na naszej planecie od około 450 milionów lat! Naukowcy grzmią na alarm! Trzy czwarte światowych raf jest zagrożonych – mogą zniknąć w ciągu najbliższych 100 lat” – podsumowano.