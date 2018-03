Andrzej Duda złożył Polkom życzenia z okazji Dnia Kobiet. „Niech ten dzień będzie nie tylko miłym przerywnikiem”

„W dniu Święta Kobiet pragnę złożyć wszystkim Polkom w kraju i za granicą moje najlepsze życzenia – pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, optymizmu i wytrwałości, spełnienia marzeń i realizacji planów” – napisał prezydent. Andrzej Duda przypomniał, że „obchodzone w tym roku stulecie odzyskania niepodległości oraz ustanowiony przez Sejm Rok Praw Kobiet w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych to szczególnie dobre okazje, aby wyrazić uznanie i szacunek polskim kobietom za ich dokonania, siłę, a zarazem wrażliwość i podziękować za całe dobro, jakie od pań otrzymujemy” .

„Współczesne Polki z sukcesem podejmują się wyzwań zawodowych. Rośnie liczba pań w wojsku i służbach mundurowych. Coraz więcej Polek odnosi sukcesy w biznesie, realizuje swoje pasje w zawodach technicznych i w sferze publicznej. To nieoceniona wartość, a zarazem wielkie zadanie, by wspierać kobiety w dążeniu do rozwoju i samorealizacji” – podkreślił prezydent.

W ocenie Andrzeja Dudy „niezwykle ważne i zasługujące na wielki szacunek jest niezmienne zaangażowanie pań w życie rodzinne” . „Najczęściej to właśnie panie biorą na siebie największą część odpowiedzialności za wychowanie dzieci, za opiekę nad osobami starszymi. Naszym obowiązkiem, jest wspomagać ten wysiłek, dawać oparcie polskim kobietom i polskim rodzinom, dla dobra nas wszystkich” – zaznaczyła głowa państwa.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Wiele osób błędnie uważa, że Międzynarodowy Dzień Kobiet jest świętem wywodzącym się z PRL-u. Kojarzy się ono z wręczaną każdej pani paczką rajstop i goździkiem. Tak naprawdę Międzynarodowy Dzień Kobiet został ustanowiony w 1910 roku przez Międzynarodówkę Socjalistyczną w Kopenhadze. Miał on służyć krzewieniu idei praw kobiet oraz powszechnego prawa wyborczego dla kobiet. Rok później Dzień Kobiet obchodzony był w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Międzynarodowy Dzień Kobiet jest dziś oficjalnym świętem w 29 krajach. Święto to ma stanowić wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.