Jan Pietrzak żali się na TVP. „Telewizja Polska nie za bardzo mnie popiera”

Jan Pietrzak przez wiele miesięcy był jedną z gwiazd TVP. Artysta miał swój program w TVP2 (Pół wieku kabaretu pod Egidą) oraz benefis podczas festiwalu w Opolu. Obecnie jednak sytuacja uległa zmianie. – Mam trudne relacje z TVP. Telewizja Polska nie za bardzo mnie popiera. Tam są teraz młode siły, mają rewolucyjne pomysły i staruszków odstawiają na bocznicę. Nic nie zapowiada tego, by w kwietniu był mój urodzinowy benefis – powiedział artysta w rozmowie z portalem Wirtualna Polska.

Pietrzak przyznał również, że benefis na festiwalu w Opolu przysporzył mu wiele problemów. – Okrągłe urodziny miałem w tamtym roku i tylko mi aferę zrobili w Opolu. Tak zorganizowali, że ludzi nie było, jakaś afera straszna i chyba w tym roku chcą tego uniknąć. Miałem z powodu tego benefisu mnóstwo przykrości – tłumaczył. W ocenie artysty obecnie nie jest pokazywany w TVP, ponieważ mówi rzeczy, które się nie podobają. – Ludzie u władzy trochę się zmieniają. Przeżyłem nieźle swoje lata. Jestem zadowolony i nie potrzebuję takich występów. Teraz, żeby coś mieć, trzeba się podlizywać. Ja tego nie lubię – podkreślił dodając, że „nie będzie się przepychał do występów w telewizji, bo tego nie lubi.

Pietrzak obalił komunizm?

O występie Pietrzaka w Opolu mówiono jeszcze wiele dni po koncercie. Im dłużej trwał benefis, tym bardziej widownia świeciła pustkami. Twórca kabaretu Pod Egidą przekonywał, że miał on swój udział w obaleniu komunizmu. Przytoczył wówczas też kilka "dowcipów" – Mówiłem: powiesić komunistów i pomalować szyby na biało. Pytali: dlaczego na biało? A dlaczego nikt nie pyta o to pierwsze? – zabawiał publiczność. – Kiedy Kuroń w Michnikiem mówili: socjalizm tak, wypaczenia nie – ja mówiłem: socjalizm nie, wypaczenia – tak! – mówił. – Nasi sąsiedzi Niemcy i Rosjanie zawsze walczą o zniewolenie innych narodów. Dlatego trudno im się pogodzić z Polakami, którzy zawsze walczą o naszą i waszą wolność. Uczą tego w szkołach? Nie uczą! To ja wam to powiem, przekażcie dzieciom i sąsiadom – stwierdził artysta podczas benefisu.