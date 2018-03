List otwarty 12 organizacji i Lecha Wałęsy. „Do wszystkich, którzy patrzą na Polskę z niedowierzaniem”

Pod listem podpisało się kilkanaście organizacji, takich jak Akcja Demokracja, Obywatele RP, Inicjatywa #WolneSądy, Warszawski Strajk Kobiet, Fundacja im. Bronisława Geremka, Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Projekt:Polska, Komitet Obrony Demokracji, Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego Kielce. Inicjatywę swoim nazwiskiem firmuje także były prezydent Lech Wałęsa.

„Stanowiska polskich władz to nie stanowiska nas wszystkich”

„My, czyli Polki i Polacy, którzy nie godzą się z tym, jak bieżąca polityka kładzie się cieniem na budowanych przez lata relacjach polsko-żydowskich. Do Was, czyli do wszystkich tych, którzy patrzą dziś na Polskę - z niedowierzaniem, smutkiem czy złością. Piszemy, bo zależy nam, żebyście wiedzieli, że niezależnie od tego, jak radykalne i niewłaściwe są stanowiska polskich władz czy niektórych środowisk, nie są to stanowiska i poglądy nas wszystkich” - zaczynają swój list.

„Jest nas więcej”

„Holokaust był niewyobrażalną tragedią narodu żydowskiego - wielką porażką człowieczeństwa. Dziś, zamiast zachować pokorę i szacunek dla jego ofiar, próbuje się używać tych tragicznych wydarzeń by nas – Żydów i Polaków – dzielić” - piszą. Podkreślają dalej, że przyjęta przez polski parlament ustawa oraz inne nieprzemyślane działania polityków nie dzieją się w ich imieniu. „Jest nas więcej, ludzi którzy myślą podobnie jak my, którzy widząc co się teraz dzieje, czują złość” - zapewniają sygnatariusze listu.

„Dosyć przemilczania. Tylko pełna prawda”

„Możemy czuć gorycz, możemy czuć smutek, możemy czuć wściekłość, ale wszyscy razem chcemy powiedzieć: dosyć przemilczania i dosyć dzielenia. Nie pozwolimy zniweczyć lat pracy nad pojednaniem. Tylko pełna prawda i solidarność może stanowić fundament naszego współistnienia. Prawda, bo duma z tych Polek i Polaków, którzy heroicznie pomagali Żydom, nie przesłania nam krzywd, które Żydów w Polsce spotkały. Również ze strony obywateli naszego kraju. Chcemy całej prawdy o Holokauście, jakkolwiek nie byłaby ona bolesna” - podkreślają dalej.

„Żydzi są i byli Polakami przez setki lat”

"Łączy nas ponad tysiąc lat historii, Żydzi są i byli Polakami przez setki lat. Tworzyli i tworzą nasz wspólny kraj. Antysemityzm jest wymierzony także w nas, bo jest wymierzony w ludzi i wolność słowa. Dlatego chcemy powiedzieć głośno i stanowczo: NIE DLA ANTYSEMITYZMU. Nie dla przekłamywania historii" - piszą. Pełną treść listu publikujemy poniżej.