Dzień Kobiet w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza dama wygłosiła przemówienie, prezydent pozował do zdjęć

Spotkanie pary prezydenckiej z przedstawicielkami służb

W Pałacu Prezydenckim doszło dziś do spotkania zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Gośćmi pary prezydenckiej były kobiety ze służb i formacji mundurowych. Przemówienie do przedstawicielek służb wygłosiła Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama podkreśliła, że tegoroczny Dzień Kobiet łączy się z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. – Pomyślałam sobie, że jest to świetna okazja, żeby zwrócić uwagę, wyróżnić, uhonorować te Panie, które codzienną służbą, codzienną pracą dbają o bezpieczeństwo ojczyzny i naszych obywateli – powiedziała Duda.

Bohaterskie kobiety

Agata Konrhauser-Duda podkreśliła, że tradycyjnie sprawy bezpieczeństwa i porządku powierzano mężczyznom. – A przecież nigdy nie brakowało i nie brakuje kobiet, które dawały świadectwo wielkiego bohaterstwa w chwilach najwyższej próby, w czasie wojen, w czasie katastrof czy kataklizmów – powiedziała.

Pierwsza dama zaznaczyła, że najwięcej kobiet służy w Straży Granicznej – około 25 proc. oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – około 30 proc.

Na zakończenie spotkania pojawił się Andrzej Duda, który złożył przedstawicielkom służb życzenia. Prezydent wraz z małżonką pozował też do zdjęć z zaproszonymi gośćmi.