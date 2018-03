Nergal zaśpiewał piosenkę i machał sztucznym penisem z ukrzyżowanym Chrystusem. Skandaliczny „prezent” na Dzień Kobiet

Adam „Nergal” Darski na Facebooku zamieścił filmik, w którym z okazji Dnia Kobiet śpiewa piosenkę, wymachując przy tym... penisem, do którego przytwierdzony jest Jezus Chrystus. Post artysty zyskał sporą popularność - polubiło go ponad 3,5 tys. użytkowników. To jednak nic w porównaniu z tym, co dzieje się w komentarzach pod publikacją Nergala.

Internauci są podzieleni, bowiem część z nich nie widzi w nagraniu nic złego. Inni z kolei są oburzeni i twierdzą, że muzyk obraża uczucia religijne wielu ludzi. „Więcej szacunku do drugiego człowieka! To co zrobiłeś jest żenujące. Nikt nie ma prawa szydzić z jakichkolwiek uczuć religijnych! Usuń ten film, inaczej będziesz miał duuuuże problemy!!!” – brzmi jeden z komentarzy. Do tego wpisu postanowił odnieść się sam autor filmu.

„Jeśli to obraża Twoje uczucia religijne... to pracuj nad sobą, żeby nic ich nie obrażało. Twój fundament tzw. moralny jest najwyraźniej bardzo kruchy, skoro zabawny filmik budzi w Tobie takie negatywne emocje. Praca nad sobą, terapia, zmiana wiary... bo może ta jest po prostu do d...? Jest wiele możliwości. A poza tym penis to symbol miłości... Jezus rzekomo też. Więc skąd to oburzenie koledzy katole-patrioci-PISowcy? Hm? Poza tym polecam skupić się na GENIALNYM wykonie wokalnym a nie na jakichś pierdołach” – napisał Nergal.