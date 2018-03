Szczerski w Waszyngtonie: Opinie amerykańskie na temat ustawy o IPN są bardzo krytyczne

Podczas wizyty Krzysztofa Szczerskiego w Stanach Zjednoczonych zaplanowano m.in. spotkania z przedstawicielami Departamentu Stanu oraz doradcami Donalda Trumpa w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas dzisiejszego briefingu w Waszyngtonie Szef Gabinetu Prezydenta odniósł się do odbytych rozmów i skomentował stan sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

„Opinie amerykańskie bardzo krytyczne”

Jak informuje 300polityka.pl, minister podczas briefingu stwierdził, że „sojusz polsko-amerykański jest trwały i silny”. Szczerski przyznał, że między władzami obu państw istnieje różnica zdań dotycząca oceny znowelizowanej ustawy o IPN. – To rzeczywiście temat, gdzie opinie amerykańskie, także poza samą administracją prezydencką, w ogólnym środowisku amerykańskim, są bardzo krytyczne. Otwarciem i punktem przełomowym dla tej dyskusji była decyzja prezydenta o skierowaniu tej ustawy do TK. To zostało przyjęte w Waszyngtonie dobrze i w pewnym stopniu uspokoiło sytuację – powiedział Szczerski.

Sojusz i relacje bez zmian

Szczerski podkreślił, że dyskusja na temat ustawy o IPN nie ma żadnego przełożenia w sojuszu polsko-amerykańskim oraz w relacjach dyplomatycznych. – Nie mamy do czynienia z żadną sytuacją, w której można by było mówić o jakimkolwiek naruszeniu trwałych fundamentów sojuszu polsko-amerykańskiego. Nie ma żadnych co do tego przesłanek, żeby mówić o tym, jako ranga tych relacji miałaby być w jakikolwiek sposób obniżona – podkreślił minister.

Plan wizyty

Podczas podróży do USA Szczerski weźmie też udział w seminarium zatytułowanym „Wzmacnianie wolności i swobody ekonomicznej poprzez Inicjatywę Trójmorza”, a także w spotkaniu z przedstawicielami państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tematem tych rozmów mają być założenia debaty wysokiego szczebla, którą Polska chce zorganizować w maju tego roku.