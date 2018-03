Nietypowa interwencja w Cierpiszewie. Policjant uratował małego dziczka

Do zdarzenia doszło 7 marca. Policjanci z toruńskiego Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych, wraz ze Strażą Leśną pełnili poranną służbę w rejonie Nadleśnictwa Cierpiszewo. Gdy funkcjonariusze znajdowali się w okolicach leśnictwa Zielona, strażnik leśny otrzymał od świadka telefoniczną informację, że nieopodal mały dzik wpadł do studzienki. Okazało się, że studzienka była zasypana i nieczynna, ale zwierzę nie mogło samodzielnie się z niej wydostać.

Mały dziczek uwięziony

Policjanci wraz ze strażnikiem udali się we wskazane miejsce. W studzience znajdował się mały, zaledwie kilkudniowy dzik. Jeden z policjantów wskoczył do studzienki i wyciągnął zwierzę. Dziczek trafił do klatki w Nadleśnictwie Cierpiszewo. Jak tłumaczą przedstawiciele policji, wypuszczenie go na wolność w sytuacji, kiedy nie byłoby blisko matki dziczka, groziłoby zwierzęciu śmiercią. Teraz opiekują się nim pracownicy nadleśnictwa. Nagranie z „akcji ratunkowej” przeprowadzonej przez policjanta trafiło już do sieci.