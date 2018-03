Zarzuty dla byłego dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego. Ponad 600 tysięcy złotych strat

Józef O. podejrzany jest o to, że będąc funkcjonariuszem publicznym z racji zajmowania stanowiska dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego, przekroczył swoje uprawnienia. Bezprawnie wydał on uzgodnienia inwestycji polegającej na budowie schroniska górskiego na terenie stanowiącym otulinę BPN. Co ważne, Józef O. sam był inwestorem, a zarazem wnioskodawcą o wydanie pozwolenia na budowę tego schroniska. W ten sposób podejrzany działał na szkodę interesu publicznego. To przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Park Narodowy stracił ponad 600 tysięcy złotych

W toku śledztwa ustalono ponadto, że Józef O., będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi zarządzanej jednostki, nadużył przysługujących mu uprawnień. Podjął on decyzję o zamianie technologii modernizacji szlaku turystycznego poprzez zastąpienie krawężników kamiennych na bale drewniane oraz zmianie nawierzchni brukowej na tłuczeń kamienny, bez zmiany kosztorysu. Taka zamiana technologii wykonania remontu szlaku pociągnęła za sobą znaczące obniżenie kosztów wykonania prac. W skutek działania dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego zarządzana przez niego jednostka poniosła znaczną szkodę majątkową w wysokości 614 tysięcy 900 złotych.

Zainicjowano postępowanie administracyjne

Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie zainicjował także odpowiednie postępowanie administracyjne. Aktualnie prowadzi je Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu. Zainicjowane przez prokuratora postępowanie ma na celu wyeliminowanie stwierdzonych naruszeń prawa budowlanego.