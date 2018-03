Były minister rządu PO-PSL usłyszał zarzuty. Chodzi o poświadczenie nieprawdy

Sprawa sięga 2012 roku, kiedy to były minister PO złożył wniosek o zezwolenie na posiadanie broni palnej. Śledczy twierdzą, że Grabarczyk poświadczył wówczas nieprawdę w dokumentach takich jak: protokół z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń, karta egzaminacyjna z teoretycznej części egzaminu i lista obecności z tej części egzaminu, karta egzaminacyjna z praktycznej części egzaminu i lista obecności z tej części egzaminu a także lista wyników strzelań. "Poświadczenie nieprawdy polegało na potwierdzeniu w tych dokumentach odbycia i przebiegu egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony" – podaje prokuratura.

"Swojego czynu poseł PO dopuścił się w celu osiągnięcia korzyści osobistej i w porozumieniu z ustalonymi funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Postępowań Administracyjnych w Łodzi, którzy byli uprawnieni do wystawienia dokumentów. Funkcjonariusze ci przekroczyli przysługujące im uprawnienia, poprzez wystawienie tych dokumentów i potwierdzenie odbycia i przebiegu egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony" – twierdzą śledczy.

Na skutek tego czynu, 19 marca 2012 roku doszło do wydania, z naruszeniem prawa, decyzji pozwalającej na posiadanie przez Cezarego Grabarczyka, mimo niespełnienia przewidzianych przepisami wymogów, dwóch jednostek broni palnej bojowej. Tego dnia doszło także do wydania zaświadczenia uprawniającego do nabycia przez Cezarego Grabarczyka broni palnej.

