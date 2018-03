Premier Morawiecki ogłosił zmiany w rządzie. 17 wiceministrów złożyło dymisje

13:12 Łącznie z rządem pożegnało się 17 wiceministrów. 13:11 W czwartek ze stanowiskami pożegnali się: sekretarz stanu w KPRM Jarosław Pinkas oraz dwóch wiceministrów z resortu infrastruktury: Kazimierz Smoliński oraz Tomasz Żuchowski. Dymisję złożył również wiceminister w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody, Andrzej Szweda-Lewandowski. 13:08 Z rządem pożegnali się również: Jerzy Materna (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), Andrzej Piotrowski (Ministerstwo Energii), Maciej Małecki (KPRM), Paweł Sałek (Ministerstwo Środowiska), Ewa Lech (Ministerstwo Rolnictwa), Aleksander Bobko (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Michał Woś (Ministerstwo Sprawiedliwości), Krzysztof Silicki (Ministerstwo Cyfryzacji) oraz Marek Tombarkiewicz i Piotr Gryza (Ministerstwo Zdrowia) 13:04 Do dymisji podali się m.in. były rzecznik rządu Rafał Bochenek z KPRM, Michał Woś z Ministerstwa Sprawiedliwości i Piotr Woźny z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 13:02 Nazwiska odwołanych wiceministrów zaprezentowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska 12:56 Zakończyła się konferencja szefa rządu. Mateusz Morawiecki nie podał nazwisk odwołanych wiceministrów, wiadomo jedynie, że przyjął dymisje od 17 wiceszefów resortów. 12:55 - W rządzie będzie mniej polityków a więcej urzędników - podsumował premier



https://twitter.com/PremierRP/status/973166956491821057 12:54 - Uważam, że tam, gdzie może być lepiej i można coś usprawnić to powinno to być zrobione. Kierowaliśmy się również analizami porównawczymi do innych krajów UE m.in. Niemiec, Austrii czy krajów skandynawskich - podkreślił premier. 12:52 - Chciałem podziękować za zaangażowanie i profesjonalizm wiceministrów, jednak dziś chcemy dokonać zmian strukturalnych dlatego przyjąłem złożone przez wiceszefów resortów dymisje - powiedział Morawiecki 12:52 Łącznie zmiany obejmują 17 wiceministrów 12:45 Premier zapowiedział, że w dużym stopniu zmiany nie są personalne ani polityczne, a usprawniające pracę rządu. - Miałem do czynienia z dużymi strukturami. Sztuka polega na tym, żeby jak najlepiej ze sobą współpracować i rozhermetyzować resorty - podkreślił 12:30 Na godzinę 12:45 planowana jest wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dla mediów. Szef rządu ogłosi wówczas zmiany w swoim gabinecie

O tym, że Mateusz Morawiecki planuje zmiany w resortach mówił m.in. Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Polityk PiS powiedział, że konieczne jest szukanie oszczędności, a ponadto dymisje mają przygotować poszczególne ministerstwa do nowych zadań. Suski przyznał, że nie ustalano z góry, ilu wiceministrów ma zostać zdymisjonowanych. Nieoficjalnie polityk zaznaczył, że cięcia personalne mają w największym stopniu dotknąć Kancelarię Premiera, a zdymisjonowanych ma zostać co najmniej jedna piąta wiceszefów resortów.

O konieczności zmian mówił również sam premier. – Sprawne i efektywne państwo to państwo, które działa w oparciu o dobre kadry. Nie ilość, a jakość, dlatego zaczynamy od siebie. Chcemy zmniejszyć liczbę wiceministrów o 20 lub 25 proc. na stanowiskach sekretarzy i podsekretarzy stanu – zapowiedział Morawiecki na początku marca.

99 wiceministrów

O rozrastającym się rządzie PiS – największym obecnie w Unii Europejskiej – pisaliśmy już kilkakrotnie. Choć w gabinecie Mateusza Morawieckiego jest 18 ministerstw, to liczba konstytucyjnych ministrów jest większa i liczy 22 osoby. Do 18 szefów resortów dolicza się bowiem samego wicepremiera bez teki – Beatę Szydło, ministrów bez teki Beatę Kempę i Mariusza Kamińskiego oraz samego premiera Morawieckiego. Pozostaje więc aż 98 ministrów różnej rangi.

Spośród 86 pracujących w 18 ministerstwach wiceministrów 33 z nich to sekretarze stanu. Ustawa o Radzie Ministrów teoretycznie nie przewiduje sytuacji, w której zatrudnia się więcej niż jednego urzędnika tej najwyższej rangi na resort. Polskie rządy od dawna jednak nie interesowały się wspomnianym szczegółem. Ustawa mówi za to o możliwości powołania kilku podsekretarzy stanu i z tego przepisu rządzący korzystają bardzo chętnie.

Czytaj także:

Zmiany w rządzie. Premier Morawiecki odwołał trzech wiceministrów