Księgarnia związana z ojcem Rydzykiem otwarta w niedzielę. Zakaz jej nie dotyczy

O sprawie poinformował tygodnik „NIE”. Dziennikarz Michał Marszał 11 marca, czyli w pierwszą niedzielę, w której obowiązywał zakaz handlu, udał się do księgarni przy kościele Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Księgarnią zajmuje się spółka, którą kontroluje fundacja „Nasza Przyszłość”, w radzie której zasiada redemptorysta Tadeusz Rydzyk. W ostatnią niedzielę lokal był otwarty, a Marszał opublikował na Facebooku nagranie z jego wnętrza.

Tutaj zakaz nie obowiązuje

Jak informuje portal money.pl, księgarnia związana z ojcem Rydzykiem mogła być otwarta w niedzielę, ponieważ dewocjonalia i pamiątki w niej sprzedawane, nie są objęte zakazem handlu. Co więcej, spod zakazu są wyjęte także obiekty kultury, do których zalicza się kościół znajdujący się obok lokalu. W sensie prawnym nie złamano więc żadnych przepisów.

„Kup sobie chleb w sobotę”

Przy tej okazji przypomniano, że w lipcu ubiegłego roku Rydzyk skrytykował pomysł minister Elżbiety Rafalskiej, by zakaz prowadzenia handlu w niedzielę wprowadzać etapowo. – Nie dorobisz się, jak będziesz w niedzielę pracować. To psu na budę, diabeł się cieszy. Kup sobie chleb w sobotę, i co potrzeba, albo w piątek. Do kościoła! Nie kombinować. Ja jestem rozczarowany. Miejcie odwagę iść dalej, nie kombinujcie. Pan Bóg nie błogosławi kombinujących – mówił cytowany przez „Super Express”.

Przypomnijmy, niedziela 11 marca była pierwszym dniem z zakazem handlu. Następna niedziela, podczas której nie zrobimy zakupów, wypada 18 marca.

Galeria:

Zakaz handlu w niedziele oczami internautów. Zobacz najlepsze memy