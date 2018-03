Rosyjski deputowany Witalij Milonow w BBC nazwał Radosława Sikorskiego „polską prostytutką”

Do konfrontacji pomiędzy byłym szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim i kontrowersyjnym deputowanym z Rosji Witalijem Milonowem doszło na antenie brytyjskiego BBC Radio 4 Today. Rozmowa dotyczyła zamachu na życie 66-letniego Siergieja Skripala i jego córki. 4 marca nieprzytomną parę odnaleziono w centrum handlowym w Salisbury w południowej Anglii. Wybuch złości Milonowa spowodowany był jednak inną kwestią. Chodzi o wypowiedź Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że rosyjski rozmówca BBC nie jest prawdziwym posłem, ponieważ w Rosji nie ma prawdziwych demokratycznych wyborów.

Milonow o „małych krajach” zależnych od USA

– Na początek chciałbym pozdrowić byłego polskiego ministra i powiedzieć, że komentowanie rosyjskich wyborów to nie jest sprawa żadnej polskiej prostytutki. Nie potrzebujemy żadnych komentarzy Polski, ani innych małych krajów zależnych od Stanów Zjednoczonych, na temat naszych wyborów – odparował w złości deputowany rosyjskiej Dumy. – Jeśli wasz gość nie potrafi zachować się jak normalny człowiek, to muszę to skomentować – wyjaśnił dziennikarce prowadzącej program.

Milonow: Brytyjski rząd jak Hitler

– Z mojego punktu widzenia Theresa May i jej koledzy stworzyli nieprawdziwą historię, ponieważ potrzebują wyjaśnienia dla Brytyjczyków i brytyjskiego biznesu w kontekście podejmowania antyrosyjskich kroków, na których skorzysta USA. Dlatego muszą wymyślać tę bajkę, dlatego muszą zabijać tego biednego emeryta, dla nas bezużytecznego. To spektakl przeznaczony dla brytyjskiej telewizji. To zachowanie Hitlera, który został obwiniony za podpalenie Reichstagu – kontynuował.

Sikorski: Z Putinem trzeba ostro

Radosław Sikorski na słowa Rosjanina zareagował spokojnie. – Myślę, że dał najlepsze świadectwo swojego charakteru – stwierdził. Ocenił także, iż komentarze Milonowa dobrze oddają prawdziwą przyczynę ataku. Miał on rozzłościć, sprowokować Wielką Brytanię. Według Sikorskiego dla Theresy May jest to dobra okazja do pokazania charakteru. Przypomniał zachowanie Margaret Thatcher, która swego czasu wyrzuciła z Wielkiej Brytanii 100 rosyjskich dyplomatów. Podkreślił, że Rosja Putina reaguje wyłącznie na zdecydowane działania i nie da się z nią prowadzić standardowej dyplomacji.

Kim jest Siergiej Skripal?

66-letni Siergiej Skripal dostał schronienie w Wielkiej Brytanii po „wymianie szpiegowskiej” między USA i Rosją w 2010 roku. Jest emerytowanym rosyjskim pułkownikiem, który został skazany na 13 lat więzienia w 2006 roku, za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii. Jak podaje BBC, Skripalowi zarzucono przekazywanie tożsamości tajnych agentów wywiadu rosyjskiego w Europie tajnej służbie wywiadowczej w Wielkiej Brytanii – MI6. Rosjanie twierdzili, że Skripal dostał 100 tys. dolarów za informacje, które miał dostarczać od lat 90. XX wieku. W 2010 roku został przez Moskwę uwolniony wraz z trzema innymi więźniami. Potem mężczyzna został już na stałe w Wielkiej Brytanii.