Macierewicz wyjaśnia, ile kosztuje komisja smoleńska. „To i tak mniej niż komisja Millera”

Antoni Macierewicz na antenie Telewizji Republika odniósł się do zarzutów Cezarego Tomczyka z Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, 13 marca posłowie PO wraz z dr Maciejem Laskiem zaprezentowali film, w którym, jak zapowiadali demaskują „wszystkie kłamstwa smoleńskie Macierewicza”. Tomczyk skierował wówczas zarzuty w kierunku działań podkomisji i samego jej przewodniczącego, czyli Macierewicza. – To nie tylko kłamstwo, nie tylko polityka, nie tylko okłamywanie Polaków, ale też miliony złotych, które zostały wydane na ten proces po to, żeby można było uprawiać „politykę na grobach”, „politykę na śmierci" – powiedział.

„Wydatki przekroczyły 2 miliony”

Były szef MON odniósł się do tych zarzutów ujawniając, ile środków przeznaczono na działania podkomisji. – Dotychczasowe wydatki podkomisji przekroczyły już 2 miliony i zapewne przekroczą jeszcze dalej, ale nadal są dużo mniejsze niż te pieniądze, które wydała tzw. komisja Millera – powiedział.

Termin publikacji raportu

W Telewizji Republika Macierewicz skomentował również kwestię publikacji raportu komisji. – Nie chcę dać precyzyjnej daty, czy to będzie 8 kwietnia, czy 15 kwietnia, dlatego że są robione jeszcze ostatnie badania, które mogą sprawić jeszcze przesunięcie w jedną lub w drugą stronę, jeśli chodzi o datę dzienną – wyjaśnił.

Czytaj także:

„Dość kłamstwa smoleńskiego Macierewicza”. PO w filmie odpowiada na tezy podkomisji