Krasnodębski oburzony przemówieniem Morawieckiego. „Premier nadużył swojej władzy”

Ryszard Krasnodębski to 93-letni kombatant i emerytowany profesor matematyki na Politechnice Wrocławskiej. I właśnie na tej uczelni miał być uhonorowany medalem „Wrocław z Wdzięcznością”.

Apel do Kaczyńskiego

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, przed przemówieniem premiera Mateusza Morawieckiego, Krasnodębski rozdał kilka egzemplarzy mowy, którą miał wygłosić. Wówczas swoje słowa kierował do Jarosława Kaczyńskiego. – Wzywam w nim (przemówieniu – przyp. red.) pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego do podjęcia inicjatywy odwołania ustaw zaprzeczających cywilizowanym zasadom demokratycznego państwa, spełnienia deklaracji w wyznawaniu wartości chrześcijańskich i do stosowania języka nieuwłaczającego godności żadnego obywatela – powiedział.

Przemówienie Morawieckiego

Podczas uroczystości na Politechnice Wrocławskiej przemówienie wygłosił premier Mateusz Morawiecki. Jak informuje polsatnews.pl, szef rządu podkreślił m.in., że bojownicy o wolność biorący udział w protestach podczas Marca'68, nie muszą tłumaczyć się za przewinienia komunistycznej władzy. – Dzisiaj ofiary nie powinny przecież zostać pozbawione tej prawdy, ale z drugiej strony bojownicy o wolność, którzy tutaj na tej sali tak licznie się stawili, przecież nie mogą się tłumaczyć za grzechy narzuconej, obcej władzy. To władza, haniebna władza, odpowiada za tamte zbrodnicze czystki, za wypędzenia zbrodnicze, za to, że z naszego kraju wyjechało kilkanaście tysięcy naszych żydowskich braci i sióstr – powiedział Morawiecki.

Stefan Batory i Żydzi

Premier odniósł się także do wieloletniej historii wspólnego życia narodów żydowskiego i polskiego na terenach Rzeczpospolitej. Nawiązał także do zezwolenia na handel w dni świąteczne, którego udzielił Żydom Stefan Batory.

„Premier nadużył swojej władzy”

W sieci pojawił się filmik ukazujący, że przemówienie premiera oburzyło Krasnodębskiego. Swoją dezaprobatę do słów Morawieckiego wyraził w rozmowie z TVN24. Kombatant nie powiedział jednak, który konkretnie fragment wypowiedzi szefa rządu tak go poruszył. W krótkiej wypowiedzi podkreślił, że „premier nadużył swojej władzy”. Wyraził też oburzenie, że Morawiecki „uczy profesorów historii elementarnej”.

Dwie wersje wydarzeń

„Gazeta Wyborcza” podała, że Krasnodębski opuścił salę podczas przemówienia Morawieckiego. Z tą wersją wydarzeń nie zgadza się Małgorzata Wanke-Jakubowska, która była obecna na uroczystości.

Czytaj także:

PO organizuje Konwój Wstydu. Na billboardach politycy PiS