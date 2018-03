Prezydent będzie współpracował z MON w zakresie sił zbrojnych? Duda opowiada o wspólnej wizji

W Warszawie odbyła się dzisiaj doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Andrzej Duda podkreślił, że tegoroczna odprawa jest szczególna, ponieważ odbywa się w roku, kiedy Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości.

Wspólna wizja

Podczas przemówienia prezydent podkreślił, że współpraca między nim a MON przebiega bardzo dobrze. Dodał, że zarówno on, jak i resort kierowany przez Mariusza Błaszczaka, mają wspólną wizję w zakresie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. – Dziś mogę otwarcie mówić o wspólnej wizji ośrodka prezydenckiego i resortu obrony narodowej – jeśli chodzi o kształt przyszłego systemu (kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi - przyp.red.) – powiedział Duda.

Duda chwali Błaszczaka

Prezydent pochwalił też ministra Błaszczaka, dodając, że cieszy się z powodu dobrej współpracy z szefem resortu. – Dziękuję ministrowi i jego współpracownikom za nadanie tej współpracy zupełnie nowej jakości – powiedział.

Zagrożenie ze strony Rosji

Duda podkreślił, że współpraca ośrodka prezydenckiego z resortem obrony, pomoże stawić czoła pojawiającym się wyzwaniom. – Myślę przede wszystkim o nieprzewidywalności polityki Federacji Rosyjskiej – podkreślił. – Rosja pokazuje, że jest gotowa sięgnąć do siły militarnej, by osiągnąć swoje cele. Świadomie łamie przy tym prawo międzynarodowe, co było przecież niespotykanie w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej – dodał prezydent.

