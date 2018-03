W piątek kolejny atak zimy! W połowie kraju opady deszczu i śniegu

Na Podkarpaciu i w Małopolsce opady deszczu do 10-20 mm, a w pasie od Śląska przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Mazowsze opady śniegu z deszczem do 5-15 mm i śniegu do 5 cm, przechodzące miejscami wieczorem w intensywne opady śniegu do 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2°C na Suwalszczyźnie, przez 2°C w centrum kraju do 7°C na południu. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/godz., powodujący zawieje śnieżne.

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed zamieciami i intensywnymi opadami śniegu dla 11 województw. ''Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej na ogół od 10 cm do 20 cm. Możliwe, że po aktualizacji wielkość opadów będzie wyższa. Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 30 km/h, w porywach do 60 km/h, z północnego wschodu'' – podało w komunikacie IMGW.

W sobotę i niedzielę chłodno – od -1 st. do nawet – 7 st. w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na południu opady śniegu.