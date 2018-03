Zakupy lepiej zrobić dziś. Jutro niedziela z zakazem handlu

Niedziela 18 marca to drugi w tym miesiącu dzień z zakazem handlu. Sklepy będą otwarte w kolejną niedzielę – 25 marca. Następna – 1 kwietnia, to już Wielkanoc, co oznacza, że tego dnia także nie będzie można zrobić zakupów. Zgodnie z ustawą, od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). W akcie prawnym przewidziano kary finansowe za złamanie zakazu handlu – od 1 tysiąca do 100 tysięcy złotych. Przy uporczywym łamaniu prawa – możliwe będzie też zastosowanie kary ograniczenia wolności.

Ubiegłotygodniowy zakaz wywołał liczne reakcje internautów, którzy na obostrzenie zasad dotyczących zakupów odpowiedzieli w swoim stylu:

Wyjątki w ustawie – gdzie można zrobić zakupy?

Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje wszystkich placówek komercyjnych. Normalnie pracować mogą apteki, sklepy z prasą, lokale gastronomiczne, kawiarnie oraz stacje benzynowe. W znacznej większości otwarcie w dotychczasowych godzinach zapowiedziały galerie handlowe największych miast oraz mieszczące się w nich lokale niebędące supermarketami. Ustawa o zakazie handlu w niedziele nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Jest tak w przypadku pięciu placówek sieci Biedronka zlokalizowanych na dworcach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Grudziądzu. Państwowa Inspekcja Pracy argumentuje, że sklepy znajdujące się w hali dworca mogą być otwarty w niedzielę, ponieważ służą obsłudze podróżnych. Ponadto, franczyzobiorcy sieci Żabka będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w niedziele, pod warunkiem realizowania sprzedaży osobiście i na własny rachunek.

Kiedy sklepy będą zamknięte?