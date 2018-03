Ksiądz Staniek modli się o śmierć papieża? Jak brzmiała homilia, która wywołała sensację

Tekst homilii przytacza portal PCh24.pl. – Autorytetu się nie otrzymuje, do autorytetu się dorasta. W Kościele jedynym autorytetem jest Jezus. Nie papież, nie hierarchia, nie przełożeni. Jezus I w oparciu o Jego autorytet Kościół żyje – tłumaczył duchowny. Wcześniej jako błędne ocenił automatyczne przypisywanie autorytetu osobom duchownym piastującym wysokie stanowiska: biskupom, kardynałom, a nawet papieżowi. – Ktokolwiek w Kościele jest na świeczniku i w swoim życiu naśladuje Jezusa, ten promieniuje Jego autorytetem. Wysoki świecznik daje władzę, ale nie daje autorytetu – mówił ks. prof. Edward Staniek.

Ks. Staniek: Błędy papieża

– Papież Franciszek na wysokim świeczniku, będąc pod presją układów, wyraźnie odchodzi od Jezusa w dwu punktach: błędnie interpretuje Jego miłosierdzie – ocenił ksiądz. Zdaniem prof. Stańka, papież "w imię miłosierdzia wzywa parafie i diecezje aby otwarły drzwi dla wyznawców islamu".

– Jako religia są oni wrogo nastawieni do Ewangelii i Kościoła. W wojnach religijnych zamordowali miliony. A my, Polacy, wspominając zwycięstwo nad ich wojskami pod Wiedniem, lepiej niż inni rozumiemy, że o dialogu z nimi nie ma mowy. Miłosierdzie możemy okazać tym wyznawcom islamu, którzy umierają z głodu lub pragnienia. Drzwi diecezji i parafii mogą być otwarte tylko dla wierzących w Jezusa Chrystusa – tłumaczył ksiądz.

Jego zdaniem drugim przykładem błędnie rozumianego przez papieża miłosierdzia jest otwieranie drogi do Eucharystii dla osób, które „wybierają grzech jako swój świat”. – Oni mogą mieć dostęp do Eucharystii o ile się nawrócą i odpokutują swój grzech. (...) Dla nieświętych jest to pokarm zabójczy, bo jest świętokradztwem. Dopuszczenie w Kościele ludzi nieświętych do świętości to profanacja sakramentów – tłumaczył ks. Edward Staniek.

Mądrość, albo...

– Czym się kieruje papież? Nie wiem. Jaki jest cel jego wypowiedzi? Też nie wiem. Wiem, jak te wypowiedzi są wykorzystywane w mediach nastawionych na niszczenie Jezusa i Jego Kościoła. Modlę się o mądrość dla papieża, o jego serce otwarte na działanie Ducha Świętego, a jeśli tego nie uczyni – modlę się o szybkie jego odejście do Domu Ojca. O szczęśliwą śmierć dla niego mogę zawsze prosić Boga, bo szczęśliwa śmierć to wielka łaska – stwierdził w kazaniu duchowny.

Jak podkreśla portal Polonia Christiana, ks. prof. Edward Staniek, był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest uznawany za autorytet teologiczny, przez lata był rektorem seminarium duchownego w Krakowie.

Nagranie homilii: http://kjb24.pl/autorytet-a-wladza/