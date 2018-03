Ksiądz modlił się o śmierć papieża? Arcybiskup reaguje „z ogromnym bólem i żalem”

– Czym się kieruje papież? Nie wiem. Jaki jest cel jego wypowiedzi? Też nie wiem. Wiem, jak te wypowiedzi są wykorzystywane w mediach nastawionych na niszczenie Jezusa i Jego Kościoła. Modlę się o mądrość dla papieża, o jego serce otwarte na działanie Ducha Świętego, a jeśli tego nie uczyni – modlę się o szybkie jego odejście do Domu Ojca. O szczęśliwą śmierć dla niego mogę zawsze prosić Boga, bo szczęśliwa śmierć to wielka łaska – mówił w trakcie homilii wygłoszonej 25 lutego ks. prof. Edward Staniek. Wymienił też błędne w jego ocenie poglądy Franciszka. Wypowiedź krakowskiego duchownego, przez wiele portali cytowana jako „modlitwa o śmierć papieża”, trafiła już do włoskich mediów.

„Cały Kościół Krakowski modli się za Franciszka”

Sprawę postanowił skomentować Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski. „Z ogromnym bólem i żalem przyjąłem wiadomość o słowach, jakie pod adresem Ojca Świętego Franciszka wypowiedział niedawno ks. prof. Edward Staniek podczas homilii w kościele sióstr felicjanek w Krakowie. Tę sprawę poruszyłem podczas osobistej z nim rozmowy” – dowiadujemy się z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej. „Zapewniam, że w intencjach Ojca Świętego Franciszka modli się codziennie i żarliwie cały Kościół Krakowski, upraszając u Pana Boga tak konieczne dla Niego łaski w pełnieniu Urzędu Piotra w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele” – kończy krótkie oświadczenie.