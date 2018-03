Antyfaszystowskie demonstracje w polskich miastach. „Pier***my nacjonalizm” na transparencie

Galeria:

Zdjęcia z antyfaszystowskich demonstracji w Warszawie. 17 marca 2018 r.

Marsz w Warszawie zorganizowała Koalicja Zjednoczonych Przeciw Rasizmowi. Pochód ruszył spod Placu Zamkowego. Uczestnicy manifestacji skandowali hasła „każdy inny, wszyscy równi”, nad tłumem powiewały m.in. flagi Unii Europejskiej, partii Razem i tęczowa flaga ruchu LGBT. – Jesteśmy przekonani, że wszyscy, bez względu na to skąd pochodzą i jaki mają kolor skóry, mają prawo czuć się w Polsce bezpiecznie – powiedział Maciej Konieczny z partii Razem, który uczestniczył w warszawskim marszu.

Hasła marszu i jeden wulgarny transparent

Organizatorzy marszu szacują, że w sobotę ulicami Warszawy z okazji (ONZ-owskiego) międzynarodowego dnia walki z rasizmem przeszło około 2 tys. osób. Wśród skandowanych haseł pojawiły się m.in. „Solidarność międzynarodowa”, „Solidarność z uchodźcami”, „Warszawa wolna od rasizmu/faszyzmu”, „Każda inna wszystkie równe”, „Polska biała tylko zimą”, „Żaden człowiek nie jest nielegalny”, „Zamknąć rząd – otworzyć granice”, „Faszyści precz z naszych ulic”. Niestety nie obyło się bez zgrzytów. Na jednym z transparencie pojawił się wulgaryzm: „Bez papierów i bez granic, pier***my nacjonalizm”.

Inna polityka rządu i edukacja

– Uważamy, że polityka aktualnego rządu niestety daje przyzwolenie na przemoc, na tle rasistowskim czy ksenofobicznym. Stosuje się w takich przypadkach karygodne, podwójne standardy – oceniała uczestniczka marszu z Warszawskiego Strajku Kobiet. Zdaniem uczestnika manifestacji w Poznaniu Josepha Shadida, powodem ksenofobicznych postaw jest brak odpowiedniej edukacji w Polsce. – Żeby wszyscy zrozumieli, że jesteśmy równi – stwierdził Shadid.

To jeszcze nie „rok 2050”

Wśród uczestników szczecińskiego marszu pojawił się znany raper Łona. Stwierdził, że jest to miejsce, w którym tego dnia powinien być każdy przyzwoity człowiek. – To jest ważne, żebyśmy tu byli i żebyśmy wyrazili swój sprzeciw wobec rasizmu i wobec nienawiści. To jest miejsce, w którym porządny człowiek powinien się znaleźć dzisiaj – stwierdził.

