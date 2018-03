Małżeństwo z Przeciszowa przyjście na świat 16. dziecka świętuje razem z prezydentem

W sobotę 17 marca na profilu Andrzeja Dudy na Twitterze pojawiło się zdjęcie z przeuroczym bobasem. Głowa państwa trzyma uśmiechnięte dziecko na rękach, a w tle widzimy torbę z prezentem przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta. Z podpisu dowiadujemy się, że uśmiechnięta dziecina to Zuzia Nelec – 16 z kolei pociecha małżeństwa Nelców z małopolskiego Przeciszowa. Zdjęcie robi w sieci furorę. Na samym profilu prezydenta w ciągu pierwszych czterech godzin polubiono je ponad tysiąc razy.

Jak dowiadujemy się z relacji „Super Ekspressu”, mała Zuzia 17 marca została ochrzczona, a sakramentu udzielił jej kard. Stefan Dziwisz. – Szczególne okoliczności dzisiejszego chrztu stanowią zachętę do refleksji nad naszą wspólną odpowiedzialnością za los i dobro polskich rodzin – mówił.

Kard. Dziwisz o wspieraniu „odpowiedzialnych za wysiłki”

W homilii kard. Dziwisza nie obyło się bez odniesień do bieżącej polityki. Kapłan mówił o programie 500 plus, nazywając go „prawdziwym błogosławieństwem” i ogromnym wsparciem dla wielu polskich rodzin. – Powinniśmy wspierać wysiłki odpowiedzialnych za dobro wspólne narodu i państwa, mające na celu dobro rodziny, edukację dzieci i młodzieży, troskę o chorych, niepełnosprawnych i osoby w podeszłym wieku – przekonywał.