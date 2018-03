IMiGW ostrzega przed zamieciami. Chodzi głównie o cztery województwa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że w nocy z soboty na niedzielę 18 marca oraz przez cały następny dzień na terenie kilku województw warunki pogodowe będą wyjątkowo trudne. Zawieje i zamiecie śnieżne z największym natężeniem wystąpią w województwach podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i na północy województwa śląskiego. Według szacunków meteorologów spadnie od 5 do 10 centymetrów śniegu. Nad Bałtykiem spodziewane są sztormy i silny wiatr.

Szczególnie groźna sytuacja będzie w górnych partiach Sudet i Tatr. W porywach wiatr może osiągać tam prędkość nawet 80 i 90 kilometrów na godzinę. Nad Bałtykiem z kolei będzie to aż 8 stopni w skali Beauforta. Sztormy w województwie zachodniopomorskim będą silniejsze niż w pomorskim - tam czeka nas co najwyżej 7 stopni w skali Beauforta. Będzie wiało także na Podkarpaciu i w Małopolsce - w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Możemy spodziewać się także niskich temperatur. W sobotę i niedzielę będzie to - od -1° do nawet - 7° w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Czytaj także:

TOPR ostrzega. Rośnie zagrożenie lawinowe w Tatrach