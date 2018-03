Piotr Misiło w bojowym nastroju: W normalnej telewizji i z normalnym prowadzącym starłbym cię w pył

„W normalnej telewizji i z normalnie prowadzącym program dziennikarzem, starałbym Cię @SasinJacek w pył” – napisał poseł Nowoczesnej Piotr Misiło na swoim koncie na Twitterze. Odnosił się do programu TVP #Woronicza17 i prowadzącego Michała Rachonia. W tym samym programie gośćmi byli także Andrzej Halicki z PO, Jacek Sasin z PiS, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Jerzy Jachnik z Kukiz'15 i socjolog z UMK w Toruniu doradzający prezydentowi Dudzie Andrzej Zybertowicz.

„To co Ty nazywasz logiką, koło logiki nawet nie stało. Nowomowa, którą używacie w PiS jest częściowo w stanie przekonać lud, o którym mówił kiedyś Jacek Kurski, ale do czasu” – pisał dalej poseł Misiło do posła Sasina. Bez wątpienia nawiązał w tym fragmencie do słów prezesa TVP, który przed laty powiedział, że „ciemny lud wszystko kupi”.

Większość internautów komentujących program na Twitterze zwracało jednak uwagę na spięcie Misiły z Andrzejem Zybertowiczem. Socjolog zarzucił politykowi Nowoczesnej publiczne powielanie błędnie zinterpretowanych informacji na temat majątku Barbary Skrzypek. Za „skuteczne skompromitowanie posła Misiły” Zybertowicza pochwaliła m.in. Marzena Paczuska, była szefowa „Wiadomości” TVP. W odpowiedzi poseł Misiło wezwał ją, żeby poprosiła „swoich przełożonych z PiS, aby powołali komisję śledczą ds. SKOKów i wyjaśnili pochodzenie kapitałów i polityczne powiązania w spółce Srebrna”.

