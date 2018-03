„Independent” o Łodzi. „Jedno z najfajniejszych miast Europy, o którym nigdy nie słyszałeś”

Jak podkreśla autorka tekstu już na samym wstępie, „szara Łódź” przechodzi w ostatnich latach poważną przemianę. „Wróciła i błyszczy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej” – pisze obrazowo Ella Buchan. „Zrujnowane budynki ozdabiane są muralami. Zakłady tekstylne zamieniają się w skupiska hoteli, butików, restauracji i barów” – wylicza. „Co najlepsze, jako że przyciąga raczej biznes niż wycieczki turystyczne, loty i hotele są tańsze w weekendy. Łódź to prawdziwa okazja” – zwraca uwagę.

Wymieniając atrakcje miasta Buchan zaczyna od wymienienia miejsc związanych z tutejszymi ludźmi kultury – reżyserem Romanem Polańskim, pianistą Arturem Rubinsteinem. Poleca miejscowe galerie sztuki współczesnej MS1 oraz MS2 i zwraca uwagę na tanie bilety. Podkreśla nietypową architekturę Łodzi. Poleca oczywiście Pałac Poznańskiego i Manufakturę, ale też Park Źródliska. Przyznaje, że polskie miasto to idealny kierunek dla fanów zakupów. Kieruje turystów zarówno na niezależną OFF Piotrkowską, jak i do sprzedawców znanych marek w galeriach handlowych. Nie zapomina o wielkim wyborze oryginalnych restauracji i barów rozsianych po centrum. Dodaje też przydatną uwagę. „Łódź najlepiej zwiedzać na piechotę albo rowerem” – pisze na koniec.

