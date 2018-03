LOT chwali się nowym Dreamlinerem. To będzie największy samolot we flocie przewoźnika

Galeria:

Nowy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT

Według informacji „Business Insider”, Boeing 787-9 Dreamliner, który wkrótce uzupełni flotę LOT-u będzie największym samolotem krajowego przewoźnika. Maszyna została wyprodukowana w Everett na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

294 miejsc na pokładzie

Dreamliner o który wzbogaci się LOT będzie o 6 metrów dłuższy od swojego poprzednika, czyli Boeinga 787-8. Na pokładzie zmieści się maksymalnie 294 pasażerów, w tym 24 w klasie biznes oraz 21 w klasie premium economy.

Dodatkowe udogodnienia

Inne zmiany w porównaniu do niższego modelu dotyczą odstępów między fotelami, które w nowym Dreamlinerze będą większe. Oprócz tego, na pokładzie znajdzie się dodatkowa toaleta, a pasażerowie podróżujący w klasie ekonomicznej skorzystają z większych monitorów.

Kierunek – USA i Kanada

Po przylocie do Warszawy samolot zacznie obsługiwać połączenia do Chicago, a następnie do Toronto i Nowego Jorku. Według informacji podawanych przez linie LOT na początku 2017 roku, w ostatecznym rozrachunku krajowy przewoźnik ma otrzymać trzy Boeingi 787-9.

