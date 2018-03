Akcja ratunkowa na jeziorze w Sulicach. Pod rodziną załamał się lód

Według informacji podanych przez RMF FM, do zdarzenia doszło na jeziorze w Sulicach nieopodal Węgorzyna w województwie zachodniopomorskim. Strażacy wstępnie informują, że pod trzyosobową rodziną załamał się lód. Z kolei świadkowie twierdzą, że w czasie, gdy doszło do wypadku, na zamarzniętej tafli jeziora znajdowało się więcej osób.

Trwa reanimacja

Przybyli na miejsce strażacy odnaleźli ubrania przy przerębli. Z wody wyciągnięto już jedną osobę, która jest reanimowana. Na miejsce zdarzenia jadą już płetwonurkowie ze Szczecina. Jak po pewnym czasie poinformował RMF FM, reanimowana osoba jest jedyną, która wpadła do wody. Dwie pozostałe odnalazły się na brzegu.

Kolejne takie zdarzenie

To już drugie takie zdarzenie, do którego doszło dziś w Zachodniopomorskiem. W godzinach porannych strażacy wydobyli z wody ciało mężczyzny. Do tej tragedii doszło niedaleko Świdwina.

