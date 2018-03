Morawiecki po spotkaniu z Merkel: Polska będzie miała w osobie kanclerz partnera i przyjaciela

– Cieszę się że Polska kolejny raz będzie miała w osobie szefa niemieckiego rządu partnera przyjaciela i że będziemy mogli razem kontynuować współpracę przy rozwiązywaniu problemów europejskich, bilateralnych i też w szerzej perspektywie. Cieszę się także że jest wola pogłębienia polsko-niemieckiego partnerstwa, o której mowa jest też w umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu – powiedział po spotkaniu z kanclerz Niemiec Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu zapewnił, że „Polska jest gotowa do wypełniania polsko-niemieckiego partnerstwa treścią, zarówno w wymiarze bilateralnym, europejskim, jak i międzynarodowym” . – Uważamy że bliska współpraca między naszymi państwami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w całej Europie, zarówno w kontekście nowej agendy, po Brexicie, po marcu 2019 roku, jak również wypracowania nowych ram finansowych, ale też wspólnej polityki cyfrowej, w zakresie bezpieczeństwa czy polityki przemysłowej – dodał premier.

– Z satysfakcją odnotowałem deklarowaną w umowie koalicyjnej wolę intensyfikacji współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Polska jest gorącym zwolennikiem wykorzystania tej formuły jako platformy rzeczywistych konsultacji najważniejszych tematów, punktów agendy. Podkreśliłem znaczenie solidarności europejskiej m.in. w kontekście prac nad nowym budżetem UE. Tutaj dopuszczamy, optujemy za podniesieniem wkładów państw członkowskich, na skutek ubytku ze względu na Brexit, ale też uważamy że Wielka Brytania powinna czę ściowo partycypować w jakichś formach w budżecie unijnym – dodał szef polskiego rządu.

– Prowadzimy ożywiony dialog z naszymi partnerami z KE, spotykałem się na dwa dłuższe spotkania z przewodniczącym Junckerem, kilka razy z wiceprzewodniczącym Timmermansem i również teraz, podczas posiedzenia RE będę rozmawiał na ten temat [praworządności w Polsce]. Jesteśmy w kontekście kilku dużych tematów w pełni przekonani co do tego, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości są potrzebne w Polsce i że one zwiększą niezależność, niezawisłość sędziów, obiektywność, jakość systemu sądowniczego. Wiemy oczywiście o pewnych wątpliwościach, które KE postawiła w ramach rekomendacji czwartej i wielu sugestii, które są tam ujęte i oczywiście oprócz białej księgi przekażemy również w terminie, czyli do 20 marca naszą bardzo szczegółową odpowiedź na każde z tych wątpliwości, które KE przedstawiła – mówił premier Mateusz Morawiecki

– Wizyta w Polsce, po ponownym wybraniu na stanowisko kanclerza Niemiec, była dla mnie bardzo ważna, a rząd niemiecki chce pielęgnować dobre stosunki sąsiedzkie. My chcemy w ten sposób pokazać, że nawet jeżeli nasze rozmowy nie zawsze są proste, że my jako sąsiedzi jesteśmy ściśle ze sobą powiązani, że chcemy rozwijać nasze relacje i chcemy rzeczywiście też posunąć się naprzód. Ważnym i pozytywnym elementem relacji polsko-niemieckich są ścisłe stosunki gospodarcze – podkreśliła Angela Merkel.

Spotkanie z prezydentem

Z kanclerz Merkel spotka się także Andrzej Duda. Kancelaria Prezydenta zdradziła szerzej, na jaki temat politycy będą rozmawiać w Warszawie. W oficjalnym komunikacie wymienione zostały: polityka wobec Rosji, sytuacja na Ukrainie, szczyt NATO, bezpieczeństwo energetyczne, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego i relacje Europa-USA. – Celem rozmów jest określenie pól współpracy polsko-niemieckiej, które powinny mieć istotne znaczenie dla kształtowania przyszłości polityki euroatlantyckiej – wyjaśnił Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Jak dodał, politycy przedyskutują też „obszary rozbieżności interesów tak, by mieć ich lepsze rozpoznanie".