Akt oskarżenia ws. sprzętu dla wojska. Straty na ponad 2,3 mln złotych

Mężczyźni zostali oskarżeni o popełnienie przestępstw w związku z dostawą dla Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej pojazdów w postaci 16 naczep niskopodwoziowych przeznaczonych do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego. Straty jakie poniósł Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z nierzetelnym wykonaniem umowy przez zamawiającego to ponad 2 miliony 390 tysięcy złotych.

Co zarzucono oskarżonym

Marek. N. – wiceprezes firmy z Makowa Mazowieckiego, producenta i dostawcy naczep, został oskarżony o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 milionów 390 tysięcy złotych Inspektoratu Uzbrojenia MON. Doszło do tego poprzez wprowadzenie zamawiającego w błąd co do roku produkcji naczep niskopodwoziowych NS 600 W, a tym samym ich rzeczywistej wartości znacznie niższej od tej, na jaką opiewało zamówienie. Oskarżony wydał także polecenie podległym mu pracownikom firmy przerobienia znaków identyfikacyjnych VIN w 16 wyprodukowanych naczepach poprzez przerobienie litery C oznaczającej rok produkcji 2012, na literę D oznaczającej rok produkcji 2013.

Natomiast Jan T. został oskarżony o współudział w przerobieniu znaków identyfikacyjnych VIN na 16 dostarczanych Inspektoratowi Uzbrojenia MON naczepach NS 600 W.

Co ustalono w śledztwie

W toku śledztwa prowadzonego przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wspólnie z Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej ustalono, że 27 grudnia 2013 roku doszło do podpisania pomiędzy zamawiającym Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia, a wykonawcą firmą z Makowa Mazowieckiego umowy na dostawę w latach 2014-2017 sześćdziesięciu siedmiu zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego (ciągnik siodłowy plus naczepa niskopodwoziowa). Zgodnie z treścią umowy 16 naczep z roku produkcji 2013 miało zostać dostarczonych w 2014 roku. Cena naczepy niskopodwoziowej NS 600 W zgodnie z umową wynosiła 920 tysięcy złotych.

Odbiór techniczny 16 naczep nastąpił 30 grudnia 2013 roku. Z protokołów odbioru technicznego wynika, że rok produkcji naczepy to 2013, w tym w numerze VIN – numerze identyfikacyjnym podwozia – wskazana była litera D oznaczająca rok produkcji pojazdów – 2013 rok.