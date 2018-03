Uwaga! TVN: Nożownik z Cerekwicy. „Horror, który wydarzył się na żywo”

Zbrodnia, która wydarzyła się w jednym z gospodarstw w Cerekwicy Starej (Wielkopolskie) wstrząsnęła całą Polską. – O godz. 1:30 sąsiad przybiegł po pomoc, z krzykiem, z płaczem. Był, tak zdenerwowany, że mu się ręce trzęsły, nie mógł słowa powiedzieć. Chwyciłam go za ramiona i powiedziałam: Karol, co się stało? Powiedział, że jego teść nie żyje, teściowa leży na ziemi, Natalia jest zakrwawiona – opowiada Grażyna Szymaniak, sąsiadka ofiar.

– Widok był straszny. W jednym pomieszczeniu jedne zwłoki, w następnym drugie. Ciężko to sobie wręcz wyobrazić – przyznaje dr n. med. Włodzimierz Budzyński ze Szpitala Powiatowego w Jarocinie.

W chwili zabójstwa 59-latków w domu znajdowały się ich trzy córki gospodarzy; 22-letnia Beata, 29-letnia Anna z mężem Karolem i dwójką małych dzieci oraz 25-letnia ciężarna Natalia. – (25-latka – red.) miała liczne rany cięte; twarzy, klatki piersiowej, tułowia i rąk. Były rany kłute m.in. brzucha, gdzie również dziecko doznało urazu, miało ranę ciętą grzbietu – mówi dr n. med. Włodzimierz Budzyński ze Szpitala Powiatowego w Jarocinie.

Stan Natalii lekarze określili, jako krytyczny. – Została przewieziona do szpitala w Jarocinie, gdzie podjęto natychmiastową decyzję o zakończeniu ciąży poprzez cięcie cesarskie. Dziecko też urodziło w stanie krytycznym – dodaje dr n. med. Włodzimierz Budzyński.

Noworodek walczy o życie, jego matka Natalia została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Ranna została tez siostra Natalii, miała rany twarzy i klatki piersiowej, jest przytomna, w stanie dobrym.

Zatrzymanie sprawcy

Policja ustaliła, że sprawcą zbrodni może być były chłopak 25-letniej Natalii. – Udało nam się ustalić miejsce, jego zamieszkania i w ciągu godziny został tam zatrzymany. Nie stawiał oporu, został przewieziony do naszej jednostki, ale nie rozmawiał z policjantami – mówi mł. asp. Agnieszka Zaworska z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.

Po zatrzymaniu mężczyzna miał 0,14 promila alkoholu we krwi. – Prokuratura postawiła zarzuty 22-letniemu mieszkańcowi Jarocina. Zarzuty dotyczą zabójstwa dwóch osób w wieku 59 lat. Oraz dwóch usiłowań zabójstwa – młodej kobiety i nienarodzonego dziecka – mówi prokurator Maciej Meler, rzecznik prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim.

Według prokuratury sprawca zeznał, że motywem zbrodni był konflikt między nim a Natalią. – Mężczyzna udając się do domu rodzinnego działał z zamiarem pozbawienia życia trzech osób – zaznacza Meler. Podczas wizji lokalnej 22-latek był spokojny. – Rzeczowo opowiadał o wydarzeniach, które miały miejsce kilkanaście godzin wcześniej. Szczegółowo opisywał przebieg zdarzeń – mówi prokurator Maciej Meler.

Znajomi Eryka nie chcą wypowiadać się na jego temat. Chłopak nie był notowany na policji. Ukończył liceum o profilu policyjnym, gdzie miał zajęcia m.in. z musztry, technik kryminalistycznych, ochrony osób i mienia. Po maturze próbował dostać się do szkoły wojskowej. – Z czasów jego pobytu w szkole nie było nic, co by wskazywało, że Eryk może tak postąpić. Nie był agresywny. Nie reagował złością w sytuacji trudnej – zapewnia jego wychowawczyni Arleta Krygier.

Według wychowawczyni, 22-latek miał dobre oceny. – Z niektórych przedmiotów miał bardzo dobre wyniki. Widać było jego wiedzę historyczną. Brał udział w konkursie teologicznym. Widocznie coś się złożyło w jego obecnym życiu na to, że dopuścił się takiego czynu – dodaje Krygier.

Ofiary

Ofiary, małżeństwo 59-latków Julian i Grażyna, cieszyło się w okolicy dużym szacunkiem. – To byli bardzo dobrzy ludzie. Mieli największe gospodarstwo na wsi. Dużo krów i dużo pracy – opowiada Grażyna Szymaniak. – Razem się tu wychowaliśmy, razem żyliśmy. Sąsiad jest bliższy niż brat. A na niego i jego żonę zawsze mogłem liczyć. Nigdy nie powiedzieli mi nie – podkreśla Henryk Szymaniak, sąsiad ofiar.

– Pani Grażyna była osobą szczerą. Często przychodziła. Zawsze miała pod górkę. Było jej ciężko. Ale zawsze sobie jakoś radziła – dodaje Aleksandra Dłużak, znajoma ofiar. Sąsiedzi przyznają, że wiedzieli o ciąży Natalii i jej problemach z byłym partnerem. – Wybranek nie chciał dziecka. Kazał jej usunąć ciążę. Ona powiedziała, że tego nie zrobi. Usłyszałam, że najprawdopodobniej Natalia będzie sama z dzieckiem. Że sama będzie wychowywać dziecko – mówi Grażyna Szymaniak.

– To, co się wydarzyło to tak, jakby był film. Horror w telewizji. I ten horror wydarzył się na żywo. Żeby w nocy ktoś wtargnął do mieszkania... Czym oni sobie na to zasłużyli? Żeby życie oddali za to, żeby córka żyła i wnuk? Natalii będzie się żyło bardzo ciężko. Będzie sobie robić wyrzuty, dlaczego tak się stało. Co ona winna? Nic. Dlatego, że zaszła w ciążę? To, że ktoś nie chciał dziecka? – denerwuje się sąsiadka.