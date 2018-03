„Raz, dwa, trzy... zginiesz Ty”. Rusza kampania, w której wystąpią „drogowi zabójcy”

Policja kazała kierowcy jeszcze raz zdawać egzamin na prawo jazdy. Powodem „chaotyczne” prowadzenie auta

Mieszkaniec Częstochowy musi ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Zdaniem policji, jechał on „chaotycznie” i funkcjonariusze wystąpili do starostwa o ponowny test – podaje Polsat News.