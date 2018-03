Wojska Obrony Terytorialnej niczym Armia Krajowa. Użyją znaku Polski Walczącej

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął kilka projektów ustaw. Wśród nich znalazł się projekt o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który został przedłożony przez ministra obrony narodowej.

WOT i dziedzictwo Armii Krajowej

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W projektowym wizerunku zaproponowano wykorzystanie orła i flagi Znaku Polski Walczącej. Jak napisała w oświadczeniu Rada Ministrów, „ten symbol walki narodu polskiego z okupantami nawiązuje do dziedzictwa, do którego odwołują się współcześni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – do bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz Żołnierzy Wyklętych”.

Wspólne cechy

Jak informuje Rada Ministrów, Armię Krajową i współczesne Wojska Obrony Terytorialnej łączy misja, struktura i terytorialność. „Dziedziczenie tradycji dotyczącej struktur centralnych i terenowych Armii Krajowej wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również z potrzeby budowy etosu nowego rodzaju Sił Zbrojnych na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze” - napisano w oświadczeniu.

Wsparcie Światowego Związku AK

Według inicjatorów nowelizacji, „znak Polski Walczącej – Kotwica jest symbolem walki Polaków z niemieckim i sowieckim okupantem, a tym samym głęboko nawiązuje do dziedzictwa, do którego odwołują się współcześni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej”. W dokumencie dołączonym do projektu ustawy czytamy, że „Środowisko Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pozytywnie odnosi się do sięgania przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do tradycji Armii Krajowej”.

Misja WOT

Żołnierze WOT swoją służbę realizują na terytorium całego kraju. Ich misją jest obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.