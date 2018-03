Nietypowa inwestycja pod Krakowem. Powstaje specjalne osiedle dla osób „polegających na Bogu”

Osiedle Fatimskie powstaje w podkrakowskiej wsi Krzywaczka. Pomysłodawcą inwestycji jest Andrzej Sobczyk ze Stowarzyszenia Rafael, producent i dystrybutor filmów chrześcijańskich w Polsce. Przedsiębiorca podkreśla, że osiedle zostanie zbudowane w spokojnej i zielonej części podkrakowskiej miejscowości, co sprawia, że lokalizacja ta jest wyjątkowo atrakcyjna. Na stronie internetowej inwestycji możemy przeczytać o innych zaletach osiedla m.in. zapewnieniu o komforcie i bezpieczeństwu dla mieszkańców, a także funkcjonalnej aranżacji domów oraz nowoczesnych rozwiązaniach budowlanych.

Zdaniem inwestora nad projektem od samego początku czuwa Bóg. – Tę inwestycję oddaliśmy w Boże ręce i mamy nadzieję, że rozwinie się ona we właściwym kierunku zgodnie z pragnieniami serc ludzi, mających podobne wartości. Tu chodzi o tworzenie prawdziwej wspólnoty, a to osiedle jest do tego narzędziem – tłumaczy. Sobczyk dodaje, że na terenie osiedla znajdzie się specjalny park różańcowy oraz kapliczka.

Jak podaje portal Money.pl niemal wszystkie domki na Osiedlu Fatimskim znalazły już nabywców.