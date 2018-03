Polski generał chce wyzwać na pojedynek Putina. „Dla Rosji byłaby to medialna klęska”

Marek Sokołowski, dowódca 16. Pomorskiej Jednostki Zmechanizowanej Wojska Polskiego chce wyzwać na pojedynek w judo prezydenta Rosji Władimira Putina. 52-letni generał jest znany w wojsku jako „Sokół” lub „Falcon” . – Zapraszam do walki. Trzy razy w tygodniu jestem na macie, na siłowni cztery razy w tygodniu. Z chęcią jako generał Wojska Polskiego stanąłbym do walki z Putinem. Jestem pewny, że dla Rosji byłaby to medialna klęska – powiedział generał Sokołowski.

Wybór dyscypliny nie był przypadkowy. Rosyjski przywódca jest bowiem znany z zamiłowania do judo. W młodości przez wiele lat trenował sztuki walki, w 1976 roku wygrał nawet mistrzostwa seniorów w Leningradzie. Sportową karierę Władimira Putina przerwał werbunek do KGB. Prorządowa rosyjska telewizja Russia Today pokazała jakiś czas temu próbkę sportowych umiejętności Władimira Putina: