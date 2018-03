Eksperci ONZ wzywają polskie władze do odrzucenia projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”

Grupa ekspertów ONZ wezwała polski parlament do odrzucenia projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję” , który zakazywałby przeprowadzenia zabiegu w sytuacjach, w których występuje ciężkie uszkodzenia płodu. W ich opinii nowe prawo może spowodować poważne szkody dla zdrowia i życia kobiet oraz naruszyć międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie praw człowieka. Eksperci przypomnieli, że Polska i tak ma już jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie.

Eksperci podkreślili, że nowe ustawodawstwo może naruszyć równość kobiet, ich godność, autonomię i integralność cielesną, ograniczyć dostęp do informacji i narazić na formy okrutnego i nieludzkiego traktowania. W opinii Grupy „przymusowa kontynuacja ciąży w każdych okolicznościach narusza prawa człowieka” . W związku z tym, wezwano polskie władze do „poszanowania prawa kobiet do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących ich własnych ciał i funkcji reprodukcyjnych, które leżą u podstaw prawa do równości” .

Od USA po Rosję, od Finlandii po Ekwador

Ponad dwieście organizacji międzynarodowych podpisało list wzywający członków i członkinie polskiego parlamentu do wysłuchania głosu polskich kobiet i odrzucenia regresywnego projektu Zatrzymaj aborcję w ramach obrony zdrowia kobiet i ich praw człowieka. List został skierowany także do mediów polskich i zagranicznych.

Protesty kobiet w Warszawie

Największa demonstracja kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego jest planowana w piątek 23 marca w Warszawie. „Sejmowy festiwal pogardy i nienawiści do kobiet trwa, właśnie odebrano głos organizacjom pozarządowym i posłom opozycji i przegłosowano projekt zakazu aborcji w Komisji "Sprawiedliwości" i "Praw Człowieka". Nadal uważacie, że tego nie zrobią?” – zachęcają do udziału w manifestacji jej organizatorki ze Strajku Kobiet. „Zrobimy to, bo sytuacja po raz kolejny wymaga od nas mobilizacji. Od kwietnia 2016 my, kobiety, musimy stale mieć się na baczności, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy następny pomysłowy oszołom zamachnie się na naszą wolność” – podkreślają.

