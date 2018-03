Sieć Kaufland wycofuje ten produkt. Wzywa klientów do zwrotu towaru

Internauci oceniają zakaz handlu w niedziele. Najlepsze memy

Zakaz handlu w niedziele to temat gorącej dyskusji. Jedni podchodzą do tego na poważnie, inni komentują z przymrużeniem oka. W sieci można znaleźć wiele memów odnośnie nowej ustawy. Wybraliśmy dla was te najlepsze.