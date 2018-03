Pogoda w święta wielkanocne może wszystkich zaskoczyć. Oto najnowsze prognozy

Zimne temperatury powędrują nad Polskę ponieważ nad Morzem Norweskim występuje wyż, natomiast nad Rosją niż. Pomiędzy układami ciśnienia wytworzy się północna cyrkulacja. W związku z tym na początku tygodnia Polska znajdzie się w zasięgu zimnego powietrza.

Jak pogoda w święta?

Od poniedziałku 26 marca do piątku 30 marca temperatury nad Polską wahać się będą od 3 do 10 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie oraz na południu. Najzimniej – na wschodzie Polski. Według autorskiej pogody Tomasza Wasilewskiego w Wielkanoc temperatura wynosić ma od 4 do 10 stopni Celsjusza. TVN24 podaje, że zaraz po świętach przyjdzie prawdopodobnie znacznie ocieplenie. Na termometrach zobaczymy nawet do 15 stopni Celsjusza.

Modele prognostyczne ECMWF i GFD

Tymczasem z dwóch ważnych modeli prognostycznych – europejskiego ECMWF oraz amerykańskiego GFD wynika, że w święta wielkanocne w Polsce możemy liczyć nawet na temperaturę sięgającą 25 stopni. GFS podaje, że w Wielką Sobotę mieszkańcy Podkarpacia liczyć mogą nawet na 22 stopnie. Dzień później ma być nawet 25 stopni.

Z kolei według pogody wyliczonej przez ECMWF wynika, że na południu Polski w sobotę 31 marca będzie maksymalnie 15 stopni, natomiast w centrum od 5 do 9 stopni Celsjusza. Najchłodniej z kolei ma być na północy i północnym wschodzie. W niedzielę z kolei w Krakowie termometry wskazać mają do 23 stopni Celsjusza.