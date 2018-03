„Fakt” opublikował zdjęcia Brudzińskiego na zakupach w niedzielę. Szef MSWiA odpowiedział na Twitterze

„Joachim Brudziński został przyłapany pod jednym ze szczecińskich marketów, gdy pakował wielkie torby pełne produktów do bagażnika swojego samochodu” – donosił „Fakt”. Gazeta donosi ponadto, że Brudziński jest „zapracowany od świtu do nocy nie ma okazji na to, aby pomóc żonie w domowych obowiązkach”, jednak „gdy tylko wraca w rodzinne strony, dwoi się i troi, aby odciążyć małżonkę”. „Robi to z poświęceniem, bo na pewno nie jest mu łatwo kupować w duńskiej sieci marketów” – czytamy. „Niedzielne zakupy w zagranicznym markecie minister robi na pewno z ciężkim sercem również z innego powodu. W końcu to jego partia nie tylko przeforsowała zakaz handlu w niedzielę” – pisze „Fakt”.

Joachim Brudziński postanowił odpowiedzieć na publikację na swoim Twitterze. „Ale afera. Wredny „pisior” pojechał własnym samochodem i sam załadował zakupy. A mógł przecież jak jeden”światowy” minister w rządzie PO wysłać po pizzę swoją ochronę” – napisał.

Po chwili dodał, że zdarzało mu się już robić zakupy w niedzielę. „Mówiłem wielokrotnie podczas dyskusji nad zakazem handlu w niedzielę,że byłbym załganym politykiem gdybym twierdził,że nie robiłem zakupów w niedzielę.Robiłem i pewno jeszcze nie raz będę robił.Ale w przeciwieństwie do moich krytyków nie płaczę jak sklepy w niedziele są zamknięte” – napisał.