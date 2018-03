Zatrzymano braci „pomorskiego Fritzla”. Brali udział w zbiorowych gwałtach

O tej sprawie pisaliśmy już w ubiegłym roku. Mariusz Sz. został skazany na 25 lat więzienia za przemoc wobec rodziny. Mężczyzna więził żonę w piwnicy, bił ją i gwałcił. Znęcał się także nad córkami, które wówczas miały dwa i cztery lata. Starszą z dziewczynek molestował seksualnie.

Zatrzymanie braci

„Gazeta Wyborcza” ujawniła, że w ubiegłym tygodniu prokuratura zatrzymała dwóch braci Mariusza Sz. Mężczyźni w wieku 51 i 58 lat mieli brać udział w zbiorowych gwałtach na żonie brata. – Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzut wielokrotnego zgwałcenia, działania wspólnie i w porozumieniu z innymi, między innymi z Mariuszem Sz., w latach 2009-2010. Jeden z nich usłyszał także dwa dodatkowe zarzuty. Miał dopuścić się także zmuszenia kobiety do innych czynności seksualnych w 2007 roku – powiedziała w rozmowie z TVN 24 Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Obaj mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura podjęła sprawę po 5 latach

Dopiero w lutym 2016 roku, a więc po przeszło pięciu latach od złożenia zawiadomienia przez pokrzywdzoną żonę, Prokuratura Rejonowa w Pucku wszczęła kolejne śledztwo w sprawie Mariusza Sz. Stało się tak na wniosek sądowego kuratora, który otrzymał pisemne relacje dorastających dziewczynek na temat zachowania ich ojca. W listopadzie 2016 roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie.

Prokuratura oskarżyła go o fizyczne i psychiczne znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad żoną i dwiema małoletnimi córkami w okresie od 2006 roku do grudnia 2010 roku; pozbawienie żony wolności w okresie od stycznia 2009 roku do grudnia 2010 roku, gdy pokrzywdzona była zamknięta w piwnicy, wiązana, bita i głodzona, a także o wielokrotne gwałty na żonie i umożliwianie takich gwałtów innym osobom, które dokonywały ich na związanej i pozbawionej wolności kobiecie oraz seksualne molestowanie czteroletniej córki.