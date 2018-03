Kaja Godek obawia się o bezpieczeństwo swoje i rodziny. „Jestem w tej chwili sterroryzowana”

Czołowa postać polskiego ruchu antyaborcyjnego ma wielki żal do dziennikarzy „Gazety Wyborczej” o artykuł, w którym wyjawiono miejsce jej zatrudnienia. Wskazano w nim, że działaczka pro-life zasiada w radzie nadzorczej Warszawskich Zakładów Mechanicznych – państwowej spółki, która produkuje komponenty do układów wtryskowych silników wysokoprężnych. – Nie muszę być inżynierem, żeby zasiadać w radzie nadzorczej WZM. Nie był wymagany zdany egzamin na członka rad nadzorczych SSP. Każdy gdzieś pracuje. Dziwi mnie to zainteresowanie. Nie będę się tłumaczyć z tego, ile zarabiam w radzie – mówiła w wywiadzie Kaja Godek.

Godek: Próbują mnie zwolnić z pracy

Dziennik podkreślał, że z informacji na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa wynika, że Godek na stanowisko została powołana 17 grudnia 2015 r., czyli niespełna miesiąc po przegłosowaniu w Sejmie wotum zaufania dla rządu Beaty Szydło. – „Gazeta Wyborcza” nieustannie podnosi larum, że rodziny żyją w trudnej sytuacji, że należy dbać o rodziny, które mają niepełnosprawne dzieci, tymczasem mnie próbuje zwolnić z pracy. To jest oczywisty lincz – oceniała w wywiadzie kobieta.

„Urządźcie jej piekło”

– Wyciągnięto to w momencie, kiedy „Czarny protest” organizuje nagonkę na inicjatywę „Zatrzymaj Aborcję”. To jest oczywisty element nagonki na mnie. Ja chcę też powiedzieć, że w mediach społecznościowych, na profilach aborcjonistów, są pozakładane wątki, gdzie się nawołuje do niemalże fizycznej rozprawy ze mną. Jest np. założony wątek, gdzie ludzie piszą „ona gdzieś mieszka, chodzi gdzieś po ulicy, gdzieś chodzi do sklepu, urządźcie jej piekło” – przekonywała Godek.

Godek: Boję się, ale nie zgłaszam policji

Kaja Godek stwierdziła w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem, że internetowy hejt wpływa na jej poczucie bezpieczeństwa. – Jest tego taka ilość, że ja jestem w tej chwili sterroryzowana, zastraszona, jestem naprawdę w sytuacji takiej, że zaczynam się bać o swoje i mojej rodziny bezpieczeństwo fizyczne – mówiła. Dodała jednak, że nie zgłasza tych spraw na policję, ponieważ wtedy „nie wychodziłaby z policji”.

Czytaj także:

Ostra dyskusja w „Kropce nad i”. Olejnik do Godek: To jest arogancja