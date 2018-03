Antysemickie komentarze w spocie Muzeum Polin. „Dziś powracają nienawistne hasła z Marca '68”

Pierwszy spot przygotowany w ramach kampanii nawiązuje stylistyką do programów telewizyjnych z lat 60. ubiegłego wieku. „Żyd zawsze będzie Żydem niezależnie od wszystkiego” , „Żyd to nie człowiek, to hybryda tzw. żmijowe plemię” – słyszymy. „Nienawiść zaczyna się od słów. Hejty odczytane przez aktorów to współczesne komentarze internautów. W marcu 1968 władze komunistyczne rozpętały kampanię antysemicką, w efekcie której wyrzucono z Polski około 13 tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego. Dziś powracają nienawistne hasła sprzed 50 lat. Poznaj historię, nie pozwólmy, aby się powtórzyła” – mówi narrator.

Drugi spot, który został opublikowany 27 marca powstał we współpracy z agencją Saatchi &Saatchi IS. W nagraniu cytowane są fragmenty wystąpień partyjnych oficjeli z okresu PRL. Przemówienia zestawiono z antysemickimi komentarzami, które można znaleźć na polskich forach oraz w mediach społecznościowych a także na portalach wPolityce i wRealu24. Na głos czytają je i komentują uczestnicy wydarzeń marcowych – prof. Łukasz Turski, Agnieszka Arnold, Seweryn Blumsztajn, Józef Lebenbaum, Krzysztof Topolski i Daniel Passnet.

Kampania zachęca także do odwiedzenia wystawy czasowej Muzeum Polin "Obcy w domu. Wokół Marca '68", poświęconej antyżydowskiej kampanii zorganizowanej 50 lat temu przez komunistyczne władze Polski.

