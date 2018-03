Mieszkanie byłego działacza „Solidarności” wypełnione śmieciami po sufit. „W środku można poruszać się tylko tunelami”

Mieszkanie pana Szymona „tonie” w śmieciach. W środku znaleźć można m.in. puszki, reklamówki, makulaturę, ale także książki i winyle. Odpady wypełniają cztery pokoje aż po sufit. – Przynosiłem te rzeczy do domu. Głównie surowce wtórne. Straciłem czujność i się zrobiło – przyznaje mężczyzna. I dodaje. – Przynosiłem rzeczy na sprzedaż. Nie było pieniędzy to się przynosiło. Ale zachorowałem na odkładanie rzeczy na później. Za mało intensywny był proces wynoszenia – przyznaje.

Spółdzielnia i sąsiedzi od lat zabiegali o uprzątnięcie mieszkania w obawie przed pożarem. – Latem wychodzi robactwo. Wtedy jest największy odór. Wystarczy, że ktoś zapali papierosa na balkonie i spadnie żar – skarżą się mieszkańcy bloku. Zdaniem właściciela nie ma problemu ani z robactwem, ani ze szczurami, o których opowiadają sąsiedzi. – Jakie szczury? W moim mieszkaniu jest jeden szczur. To powieść Andrzeja Zaniewskiego pod tytułem „Szczur” – drwi z oskarżeń.

Szymon jest starym działaczem „Solidarności”

Zdaniem części sąsiadów śmieci zalegają w jego mieszkaniu nawet 20 lat. – W latach 90. była wywózka. Sprzątnęli kuchnię, trochę w przedpokoju i duży pokój – relacjonują sąsiedzi. – Po pięciu latach znów przyjechała ekipa sprzątająca. Nie dał im pracować. Miał siekierę. Ganiał naokoło bloku. Straszył ich i zrezygnowali. Jak postraszą go trochę to uprzątnie śmieci z balkonu, ale potem znów nazbiera. Jest pośmiewisko. Przyjeżdżają ludzie, robią zdjęcia – opowiada jeden z sąsiadów.

Reporterowi „Uwagi” udało się wejść do mieszkania pana Szymona. W środku można poruszać się tylko tunelami „wydrążonymi” przez właściciela, a i to jest wyzwaniem. – Wiem, że zbieractwo to choroba ludzi, którzy myślą, że to wszystko jest im potrzebne. Mi są potrzebne książki, nie potrzebuje stu par spodni – mówi właściciel mieszkania.

Dziennikarzom udało się dotrzeć do jednego ze znajomych mężczyzny. – Szymon jest starym działaczem „Solidarności”. Takim konspiracyjnym. Bardzo lubianym przez obie strony barykady. Jak go spotykają załatwiają mu zapomogi – opowiada. I dodaje. – To miły staruszek, tylko irytujący na dłuższą metę. Coraz bardziej nieobliczalny. Znam go 10 lat. Odkąd pamiętam zawsze był problem z mieszkaniem. Zawsze wspominał, że musi mieszkanie posprzątać. Pan Szymon ma tylko sporadycznie nocować we własnym mieszkaniu. – Wygrzebał sobie tam tunel. Zwykle nocuje po rozmaitych znajomych w Warszawie. Z znajomych ma dużo. Z wykształcenia jest sanitariuszem. Wprowadza się do różnych ludzi i opiekuje się nimi. Myje się u rozmaitych znajomych – dodaje.

Problem zbieractwa