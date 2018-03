Rzeszów. Pijane emerytki zaatakowały policjantów. Spędziły noc w izbie wytrzeźwień

W środę 28 marca około godz. 19.30, dyżurny rzeszowskiej komendy został zawiadomiony, że przy ul. Witkacego mężczyzna miał szarpać starszą kobietę. Jednak skierowany na miejsce patrol zastał zgoła odmienną sytuację. Awantura i szarpanina miała miejsce, ale uczestniczyły w niej trzy panie. Jak się okazało, kobiety były pod wpływem alkoholu.

Gdy policjanci przystąpili do interwencji, agresja dwóch pań skierowała się przeciwko nim. Funkcjonariusze musieli użyć siły i kajdanek. Kobiety odmówiły poddania się badania za pomocą alkomatu oraz podania swoich danych osobowych. W związku z tym policjanci przewieźli je do izby wytrzeźwień. Trzecia, 43-letnia kobieta, nie była agresywna, jednak z uwagi na jej stan nietrzeźwości oraz brak możliwości przekazania jej pod opiekę innej osoby, również została skierowana do izby wytrzeźwień.

Z informacji podanych przez rzeszowską policję wynika, że agresywne kobiety to 82 i 78-letnia mieszkanki Rzeszowa. Po tym jak kobiety doszły do siebie na izbie wytrzeźwień, obie zostały ukarane mandatami.

Czytaj także:

Pijany mężczyzna pokazywał swoje umiejętności taneczne podczas mszy. Grożą mu dwa lata więzienia