Trojaczki wystartują w Miss Polonia. To pierwszy taki przypadek w historii konkursu

Trojaczki Gotner biorą udział w konkursie Miss Polonia

Wybory Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie, którego obecny kształt i misja zostały oparte na ponad 80-letniej tradycji organizacji wyborów najpiękniejszej Polki. Konkurs w województwie łódzkim jest organizowany od 2006 roku. Każdego roku w plebiscycie biorą udział przedstawicielki całego regionu. W tegorocznym konkursie po raz pierwszy w historii wezmą udział trojaczki. Asia, Ola i Gosia Gotner pochodzą z Tomaszowa Mazowieckiego.

Siostry mają 21 lat, ten sam wzrost i numer buta. Mają również wiele wspólnych zainteresowań – razem grały w siatkówkę i łączy je zamiłowanie do sztuki. Dziewczyny chodziły w szkole do jednej klasy, a obecnie studiują ten sam kierunek na Uniwersytecie Łódzkim. Siostry mieszkają nawet w jednym pokoju w akademiku. – To była taka spontaniczna akcja ze zgłoszeniem się do Miss Polonia. Głosowałyśmy. Idziemy? Idziemy. Ale wszystkie trzy. Bo wszystko robimy razem. Tak jest od dziecka i nigdy się nie zmieni – mówią siostry.

Finał konkursu odbędzie się 17 czerwca.