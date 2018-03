Służba Więzienna pokazała kartkę z życzeniami wielkanocnymi. Zajączek wydał się podejrzany

Jak pisze na Twitterze Służba Więzienna sprawa wyszła na jaw podczas kontroli korespondencji. Wówczas specjalnie wyszkolony w wykrywaniu podejrzanych substancji pies zainteresował się kartką.

"AŚ Lublin. Kolejna kartka z życzeniami świątecznymi i narkotykami nie dotarła do skazanego. Korespondencję zaznaczył pies specjalny. Po badaniu narkotestem okazało się, że plastelinowego zajączka dziecko wykonało z cracku" – pisze na Twitterze Służba Więzienna. Pokazano także ową kartkę.

Crack to silnie uzależniająca forma kokainy o natychmiastowym, krótkotrwałym działaniu (od 5 do 10 minut). Narkotyk zażywa się poprzez podgrzewanie i wdychanie oparów. Jest to kokaina w formie wolnej zasady.