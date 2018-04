Ostra wymiana zdań na Instagramie Ewy Chodakowskiej. Powodem post o świętach Wielkanocnych

„»Sednem tego Dnia nie jest męka Chrystusa, ale prawda, że zostałeś odkupiony przez Krew Jezusa. Ojciec wybacza Ci każdą zdradę, każdy grzech, złe myśli i uczynki. Wszystko. To, co dziś przeżywamy, to na co dziś patrzymy, czego dotykamy, to kolejna odsłona Ewangelii – Dobrej Nowiny. To kolejny sposób, w którym Ojciec przychodzi i mówi kocham cię« – przeczytałam dziś te słowa i nie mogłam się nie podzielić” – napisała na swoim profilu na Instagramie Ewa Chodakowska. Trenerka dołączyła do wpisu zdjęcie krzyża.

Słowa Ewy Chodakowskiej wzbudziły wiele emocji wśród fanów trenerki. Pod postem na Instagramie wywołała się burzliwa dyskusja. Niektórzy internauci mieli zastrzeżenia nie tyle do Chodakowskiej, co do religii katolickiej. „A czemu nie kocha niewinnych dzieci w Syrii, nie kochał ludzi w obozach koncentracyjnych? Ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, ale którzy w niego wierzą?” – zastanawiała się jedna z internautek. Inna stwierdziła, że „kościół ukrywa przed wiernymi niewygodne przykłady z historii, aby zachować wpływy” .

Zdecydowana większość fanów Chodakowskiej na Instagramie pochwaliła trenerkę za to, że nie boi się publicznie wyznawać swojej wiary, chwalono również jej konsekwencję, ponieważ nie jest to pierwszy post o religijnym charakterze na profilach Ewy.