Niemiecki dziennik o dwóch nurtach w polskim kościele. „Dla o.Rydzyka zwycięstwo PiS to cud i wyraz miłości Boga”

Autorem tekstu jest Konrad Schuller, korespondent „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w Polsce. Artykuł, który ukazał się w wielkanocnym wydaniu niemieckiego dziennika dotyczy dwóch różnych tendencji, które występują w polskim kościele.



Według dziennikarza jedna strona, która jest związana z Radiem Maryja wyraźnie trzyma stronę rządu Prawa i Sprawiedliwości. „Dla Tadeusza Rydzyka zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego w wyborach to cud i wyraz miłości Boga” – ocenił. Schuller dodał, że na łamach mediów związanych z toruńskim redemptorystą ciągle pojawiają się treści nawiązujące do retoryki prezesa PiS. Jako przykład podał słowa Kaczyńskiego o roznoszeniu zarazków przez uchodźców i wypowiedzi z Radia Maryja o tym, że w Europie są kraje skażone islamem, a Szatan mówi zazwyczaj po arabsku.



Prymas Polski grozi suspensą



Jednocześnie korespondent „FAZ” podkreśla, że w polskim kościele jest drugi nurt, który wyraźnie sprzeciwia się tego typu poglądom. W styczniu dominikanin o. Ludwik Wiśniewski, legenda opozycji w czasach komunistycznych, opublikował apel, w którym stanowisko rządu określił jako haniebne, krytykując też stanowisko o. Rydzyka – napisał Schuller. Dziennikarz dodał, że niezadowolenie wyraża również bp Tadeusz Pieronek czy prymas Polski abp Wojciech Polak, który zagroził suspensą duchownym chcącym brać udział w antyimigranckich demonstracjach.

Z artykułu, który ukazał się na łamach niemieckiego dziennika wynika, że wielu księży w ostatnich miesiącach wyraziło gniew na to, co mówi prezes PiS. Jako przykład Schuller podał fakt, iż polski Kościół, w przeciwieństwie do rządu, opowiada się za tym, by w ramach korytarza humanitarnego przyjąć uchodźców.