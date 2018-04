Nietypowe życzenia od Rafała Trzaskowskiego. „Premii Błaszczaka, europejskiego szarmu Tuska...”

„Wesołych Świąt bez polityki! Odpocznijcie od nas!” – napisał na swoim profilu na Facebooku kandydat PO na prezydenta Warszawy. W dalszej części swojego wpisu poseł PO zaczął wymieniać życzenia dla Polaków na resztę roku. „A na resztę roku: premii ministra Błaszczaka, pewności w obronie swoich decyzji Beaty Szydło, cierpliwości Grzegorza Schetyny, przygotowania Kamili Gasiuk- Pihowicz, przejrzystości przekazu Borysa Budki, spokoju i umiaru Władka Kosiniaka-Kamysza, ciętego dowcipu Stefana Niesiołowskiego, pracowitości Ewy Kopacz, ognistego błysku Sławka Nitrasa, europejskiego szarmu Donalda Tuska, srebrnych sreber Jarosława Kaczyńskiego, giętkiego kręgosłupa Jarosława Gowina (uwaga na wywichnięcia), rozpoznania końca transformacji Joanny Muchy, no i planu, który można ochrzcić swoim nazwiskiem! I lepiej już nie mówcie po angielsku tak dobrze jak Premier Morawiecki bo same z tego problemy. No i przede wszystkim życzę Wam formy Pana Premiera Jerzego Buzka” – napisał polityk.

Co miał na myśli poseł PO?

Rafał Trzaskowski wybrał ministra Błaszczaka, ponieważ to właśnie były szef MSWiA dostał jedną z największych nagród. W przypadku byłej szefowej rządu chodziło zapewne o słynne słowa Beaty Szydło, które padły z sejmowej mównicy. Była premier podkreślała, że ministrom należały się dodatkowe nagrody pieniężne. Srebrne srebra Jarosława Kaczyńskiego to zapewne nawiązania do spółki Srebrna. Plan z własnym nazwiskiem to Plan Morawieckiego. Z kolei słowa o wypowiedziach w języku angielskim to nawiązania m.in. do konferencji w Monachium, gdzie szef rządu mówił o relacjach polsko-izraelskich. Po tym, jak media i politycy komentowali słowa Morawieckiego o tym, że byli także żydowscy, rosyjscy czy ukraińscy sprawcy Holocaustu, ojciec premiera powiedział w rozmowie z RMF FM, że gdyby syn nie mówił tak dobrze po angielsku, nie byłoby tak wielu problemów.