Stuhr pokazał list świąteczny od hejterki. „Ty gnoju, ty szwabie (...) żebyś zdechł”

„Ty gnoju! Ty szczylu! Ty szwabie w d**ę j***ny! Kto ci płaci za to, żebyś pluł na Polskę? Może Niemcy? Może Ruscy? Ty sk***ysynie! Ty H***szku Wanio! Żebyś zdechł!” – czytamy w świątecznych życzeniach, które otrzymał aktor Maciej Stuhr. List został pierwotnie zaadresowany do „Macieja Szczura” , jednak później te słowa zostały przekreślone. Drugi podpis adresata to „Matias Schtschur”

Aktor zwrócił uwagę na fakt, że autorka listu, podpisana jako Monika, musiała zadać sobie sporo wysiłku żeby przesłać do niego życzenia świąteczne. „Korespondencja świąteczna. Pani Monika zadała sobie trud, znalazła adres teatru, kupiła kopertę i znaczek. Wesołego Alleluja!” – napisał aktor na swoim profilu na Instagramie.