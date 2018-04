Nowe informacje ws. znalezionego w Katowicach 3-latka

Tragiczny poranek na drogach. Policja pokazała zdjęcia z miejsc...

Cztery osoby przewiezione do szpitala w tym nastolatek, który w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. To efekt dwóch zdarzeń drogowych na terenie powiatu wyszkowskiego do których doszło rano drugiego dnia Świąt Wielkanocnych.